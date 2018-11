Auf diesen Moment hat Rebecca Mir (26) wohl schon so einige Jahre hingefiebert. Die schöne Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin hatte die Ehre, bei einem exklusiven Fashion-Event in Berlin dabei zu sein: der Eröffnung eines neuen Versace-Stores mit der gefeierten Designerin Donatella (63) höchstpersönlich. Auf dem roten Teppich kam es dann zu Rebeccas absolutem Highlight: Sie durfte mit der Modegöttin posieren – und schwärmte davon später auf Social Media in den höchsten Tönen!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Rebecca ein Video, das den besonderen Augenblick mit der Fashion-Ikone festhielt. Glücklich gab die TV-Moderatorin Donatella ein Küsschen, bevor sie mit ihr und Moderatorin Palina Rojinski (33) im Blitzlichtgewitter posierte. Den Clip kommentierte die 26-Jährige begeistert: "Ok, das war mein allergrößter Fangirl-Moment! Danke Donatella, dass ich dabei sein durfte!"

Doch dieser Fotoknaller konnte noch einmal getoppt werden – denn die 63-Jährige postete das Ergebnis des Teppich-Shootings auf ihrem eigenen Instagram-Account. "Es war so aufregend, euch in der Versace-Boutique in Berlin zu treffen, Palina und Rebecca", textete Donatella doch tatsächlich. Für Rebecca ein Grund mehr, vor Freude innerlich zu springen: Sie teilte den Post direkt in ihrer Story und schrieb dazu "Ahh, ich drehe durch!"

Splash News Palina Rojinski, Donatella Versace und Rebecca Mir in Berlin

Hannes Magerstaedt / Getty Images Rebecca Mir

Splash News Donatella Versace bei einem Store-Opening in Berlin

