Auch Robin Thicke (41) und April Love Geary (23) sind von der Feuerkatastrophe in Kalifornien betroffen! Seit vergangenem Montag wüten die Flammen in und um Los Angeles. Unter den vielen Menschen, die vor dem Inferno fliehen, sind auch zahlreiche Stars wie Kim Kardashian (38), auf deren Anwesen das Feuer bereits angekommen sein soll. Ein Schicksal, das der Reality-Star offenbar mit Robin und seiner Liebsten teilt: Der Sänger und seine schwangere Freundin mussten ihr Haus im Brandgebiet zurücklassen!

Das Paar habe sich mit der gemeinsamen Tochter Mia und Robins Sohn Julian (8) am Freitag in Sicherheit bringen können, beruhigten die beiden ihre Instagram-Fans auf ihren Profilen. April teilte ein Foto des rauchbedeckten Himmels über ihrer Wohnanlage und schrieb dazu: "Unser Haus ist irgendwo da drin. Ich bin so traurig, aber so dankbar, dass wir alle sicher herausgekommen sind. Ich bete für alle in Malibu, unsere Stadt steht in Flammen." Medienberichten zufolge habe die 23-Jährige später in ihrer Story mitgeteilt, dass all ihr Hab und Gut am Vortag verbrannt sei – die Aussagen sind auf Aprils Profil derzeit nicht mehr zu finden.

Die kleine Familie erhält von Fans und Followern jede Menge Zuspruch und Aufmunterung. Für fröhlichere Gedanken sorgt auch Tochter Mia. "Mein Sonnenschein", schrieb Robins Freundin unter ein Foto, das ihr Mädchen lachend neben einem Korb voller Spielsachen zeigt.

Instagram / aprillovegeary April Love Gearys Wohngegend in Malibu

Instagram / aprillovegeary Robin Thicke mit Sohn Julian und Tochter Mia

Instagram / aprillovegeary Mia Love Thicke, Tochter von Sänger Robin Thicke

