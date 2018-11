Da hat Fußballstar Rio Ferdinand (40) aber ganz schön viel Kohle für den Klunker seiner Verlobten hingelegt – oder? Der Verlobungsring des britischen Reality-TV-Stars Kate Wright (27) soll stolze 400.000 Pfund (umgerechnet rund 450.000 Euro) gekostet haben. Eine Summe, von der andere viele Jahre lang bequem leben könnten! Dafür musste Kate einiges an Kritik einstecken. Nun aber stritt sie ab, dass ihr Schmuckstück wirklich so teuer war.

"Wow … 400.000 Pfund für einen Ring. Das glaube ich nicht. Das ist der Preis für ein Haus. Wo kriegen die diesen Müll her?", kommentierte Kate auf Instagram die Gerüchte. Ein Schnäppchen war der Ring allerdings trotzdem nicht, wie Mirror berichtet. Schmuckexperte Andrew Brown vermutet: "Kates Verlobungsring ist sehr wahrscheinlich ein farbloser, feinweißer Diamant in viereckiger Form im Baguette-Schliff." Ein solcher Stein in guter Qualität koste laut Brown rund 300.000 Euro.

Kate Wright, bekannt aus der britischen Reality-Show "The Only Way is Essex", bestätigte erst vor wenigen Tagen ihre Verlobung mit dem Ex-Manchester United-Spieler. Der ehemalige Sportler, dessen erste Frau Rebecca Ellison (✝34) 2015 an einer Krebserkrankung gestorben war, hatte im Urlaub in Abu Dhabi um die Hand der Blondine angehalten. Das Paar ist seit Anfang 2017 zusammen.

MEGA Kate Wright zeigt kurz nach der Verlobung mit Rio Ferdinand 2018 ihren Verlobungsring

Anzeige

Jeff Spicer/Getty Images Kate Wright und Rio Ferdinand bei den Virgin TV British Academy Television Awards

Anzeige

Jeff Spicer/Getty Images Rio Ferdinand bei den Virgin TV British Academy Television Awards in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de