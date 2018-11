Darauf steht Bonnie Strange (32) bei Männern! Mit ihrem Ex Leebo Freeman (30) wollte es nicht so richtig klappen – noch während ihrer Schwangerschaft mit Töchterchen Goldie Venus trennten sich das Model und der Baby-Daddy. Nun hat die Beauty aber in dem ehemaligen The Voice of Germany-Kandidaten Boris Alexander Stein eine neue Liebe gefunden. Doch was ist an Boris so anders als an Leebo? Jetzt verriet Bonnie, was für sie den optimalen Partner ausmacht!

Das klärte die hübsche Blondine nun gegenüber dem Erotikmagazin Playboy, auf dessen Cover sie sich aktuell rekelt: "Ich mag Männer, die von Natur aus cool sind", berichtete Bonnie. Auch Intelligenz, Humor und gemeinsame Interessen seien ihr dabei besonders wichtig. "Und auch nicht zu vergessen: die alte Schule! Kerle, die Frauen helfen, schwere Sachen zu tragen, die Türen aufhalten und ähnliches. Echte Männer eben."

Auch welche Charaktereigenschaften sie am männlichen Geschlecht nicht leiden kann, weiß Bonnie ganz genau: "Schlimm finde ich Männer, die den ganzen Tag trainieren und nur ihr Aussehen im Kopf haben." Ein besonderes No-Go seien Typen, die sich beim Sex gerne im Spiegel beobachten.

Instagram / itsmebxbby Boris Alexander Stein und Bonnie Strange

Anzeige

Brian Dowling/Getty Images Model Bonnie Strange, Januar 2018

Anzeige

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de