Jan macht jetzt einen auf Luke! Normalerweise ist Luke Mockridge (29) in seiner Comedy-Show "LUKE! Die Woche und ich" der Star. Jede Woche aufs Neue überzeugt der Comedian mit seiner lockeren Art etliche Fans. Dafür wurde er im Januar dieses Jahres auch belohnt und erhielt den Deutschen Fernsehpreis für die beste Late Night-Unterhaltung. Ebenfalls nominiert war das Satire-Format "Neo Magazin Royale" mit Moderator Jan Böhmermann (37), der vor allem für seinen bissigen Humor bekannt ist. Am kommenden Sonntag sollen die beiden aufeinandertreffen. Und nicht nur das – Jan wird in Lukes Show die Rolle des Gastgebers übernehmen!

Als Luke Mockridge wird er dann in "LUKE! Die Woche und ich" sein schauspielerisches Talent unter Beweis stellen müssen. Doch das wird nicht die einzige Überraschung sein – in Anlehnung an Paul McCartneys (76) Song "Ebony And Ivory" werden die beiden Moderatoren gemeinsam mit Revolverheld-Frontmann Johannes Strate (38) ihre eigene Song-Kreation "Comedy and Irony" zum Besten geben.

Auch der kleine Robin wird in der Sendung am Sonntag wieder mit am Start sein und darf sich dann sogar in einem Interview mit Star-Fußballer Jérôme Boateng (30) beweisen. Mit einem Knopf im Ohr wird er die Anweisungen von Luke befolgen. Als kleiner Kumpel des Moderators hatte Robin schon in den vorherigen Folgen der Comedy-Show für große Lacher gesorgt.

Andreas Rentz/Getty Images Luke Mockridge, Comedian

Anzeige

WENN / AEDT Jan Böhmermann bei der ADC Night of Honour 2017

Anzeige

wcrART/face to face / Actionpress Luke Mockridge, Stand-Up-Comedian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de