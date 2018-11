Es hat sie enger zusammengeschweißt! Nazan Eckes (42) ist schon seit mehr als zehn Jahren mit ihrem Schatz Julian Khol (38) glücklich – vor sechs Jahren gaben sich die Turteltauben dann ganz romantisch das Jawort. Ihre Liebe krönte das Ehepaar mit ihren beiden Kids Lounis (4) und Ilyas (1). Die Kleinen stehen nun natürlich im Mittelpunkt ihres Lebens. Doch was hat sich durch ihren Nachwuchs noch in der Beziehung von Nazan und Julian verändert?

"Heute verspüre ich eine bedingungslose und tiefe Liebe zu Julian", verriet die TV-Moderatorin im Interview mit Gala. "Natürlich müssen wir uns die Zweisamkeit zurückerobern. Wir gehen nicht mehr so viel aus wie früher, und wir können auch nicht am Sonntag gemütlich fünf Stunden auf dem Sofa kuscheln. Aber wir schaffen es immer, uns länger als nur zwei Minuten in die Augen zu schauen", offenbarte die 42-Jährige weiter. Durch ihre Sprösslinge haben sich Nazan und Julian eine eigene Familienwelt geschaffen – sie lieben es, Lounis und Ilyas beim Aufwachsen zu begleiten.

Julian findet es an der Partnerschaft mit seiner Frau besonders fantastisch, dass er sich immer auf sie verlassen kann. Dem Magazin erzählte er: "Unser Geheimnis ist, dass wir Dinge nicht nur gemeinsam erleben, sondern sie auch besprechen. Wir sind wie Wonder Woman und Captain America."

Instagram / eckes.nazan Ilyas und Lounis, die Kinder von Nazan Eckes und Julian Khol

Getty Images Julian Khol und Nazan Eckes

Getty Images Nazan Eckes und Julian Khol

