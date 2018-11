Ran an den Babyspeck! Nur acht Monate nach der Geburt ihrer zweiten Tochter Gio Grace hat Model Behati Prinsloo (30) ihren sagenhaften Körper zurück. Der Grund für die schnelle Transformation? Natürlich die Aufzeichnung der Victoria's Secret Show am 8. November in New York. Doch wie schaffte es die Zweifach-Mama, ihre Babypfunde so schnell zu verlieren? In einem Interview verriet Behati ihr ultimatives After-Baby-Body-Geheimnis.

Ein Trost für alle Frauen dieser Welt: Auch bei einer Schönheit wie Behati kehrten die perfekten Kurven nicht einfach über Nacht zurück. Im Gespräch mit InStyle erklärte die 30-Jährige zwar, dass sie nicht plötzlich wie eine Verrückte zu trainieren begonnen habe, nur weil die Victoria's Secret Show anstünde. Vielmehr führe sie insgesamt einen gesunden Lebensstil. Trotzdem musste die Ehefrau von Adam Levine (39) auch ein bisschen mithelfen: "Nachdem ich meine Kinder bekam – also das zweite – begann ich rund fünf Monate später, ein bisschen zu trainieren."

Weiter erklärte Behati: "Das Stillen half mir sehr, etwas von dem Babygewicht loszuwerden. Aktuell trainiere ich täglich. Ich esse gesund – Hühnchen, Salat, Gemüse; also nur langweilige Sachen, die wir aber essen müssen."

Jason Merritt/Getty Images) Behati Prinsloo und Adam Levine bei den Academy Awards, 2015

Getty Images Behati Prinsloo vor einem Walk bei der New York Fashion Week im Juni 2018

Getty Images Behati Prinsloo auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show in London 2014

