Queen Elizabeth II. (92) ist Fußballfan, ihr Lieblingsverein: Arsenal London. Das hat bereits vor mehr als einem Jahrzehnt ein Insider aus dem königlichen Palast britischen Medien gesteckt. Nun allerdings scheint die Geschichte "Die Queen und der Fußball" noch eine putzige Fortsetzung zu bekommen: Offenbar schaut die 92-Jährige nämlich nicht nur gerne Spiele an, sondern traute sich auch selbst auf den Platz – als Torwart zwischen den Pfosten!

Wie The Sun berichtet, vergnügte sich die betagte Monarchin gerne mit ihrer Familie beim Fußballspiel, gerade während der Festtage auf ihrem Landsitz in der Grafschaft Norfolk. Enthüllt wurde dieses gut gehütete Geheimnis im Buch "Charles At Seventy", das sich um Prinz Charles (69) dreht, dem ältesten Sohn der Queen. Autor des Werks ist Königshaus-Kommentator Robert Johnson, der ausführt: "Während der Ferien – an Weihnachten und Neujahr in Sandringham, aber oft auch in den Sommerferien in Balmoral – spielt die ganze Familie gerne Fußball, mit der kleinen Queen als Torhüterin."

Unklar bleibt, wann die Königin mitgespielt hat. Realistisch erscheinen die 1960er-Jahre, als Prinz Charles noch als Student in Cambridge war. Und was sagt der Palast zu diesen Gerüchten? Hier bleibt man traditionsbewusst und erklärt: "Das ist nichts, worüber wir uns äußern wollen."

Getty Images Die Queen mit vier Hunden im Jahr 1969

Getty Images Queen Elizabeth II. bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie

ActionPress / REX FEATURES LTD. Die Queen mit ihrem Corgi

