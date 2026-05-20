10 Jahre "Fest & Flauschig": Jan und Olli feiern Jubiläum

Ein Podcast feiert Geburtstag: Vor zehn Jahren, am 15. Mai 2016, erschien auf Spotify die erste Folge von "Fest & Flauschig" – damals noch unter dem Titel "Aufbau West". Jan Böhmermann (45) und Olli Schulz (52) starteten damit ein Format, das die deutschsprachige Podcastlandschaft nachhaltig verändern sollte. Inzwischen sind 693 Episoden erschienen, die zusammengerechnet mehr als 41.000 Minuten Hörzeit ergeben – wer alle Folgen am Stück hören wollte, bräuchte dafür knapp einen Monat. Auf Spotify belegt die Show weltweit Platz 7 der meistgestreamten Podcasts aller Zeiten und zählt regelmäßig zu den beliebtesten Formaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Zum runden Jubiläum kommen auch die Protagonisten selbst zu Wort. "Heureka! Vor zehn Jahren haben wir in Deutschland den Spotify-Podcast erfunden und der Welt geschenkt. Ich bin stolz wie Robert Oppenheimer", kommentierte Jan gegenüber Spotify. Olli ergänzte: "Bäm! Zehn Jahre purer Wahnsinn. Gute wie schlechte Momente und ne Menge dazwischen. Danke, dass ihr uns treu geblieben seid und auch immer wieder zurückkommt." Neben dem Podcast selbst hat das Duo mit seinem "Fest & Flauschig Weihnachtszirkus" eine besondere Tradition etabliert: Seit der ersten Ausgabe sammelten Jan, Olli und ihre Community gemeinsam mehr als 7,7 Millionen Euro für 26 gemeinnützige Organisationen. Allein die zehnte Jubiläumsausgabe im Dezember 2025 verfolgten zeitweise über 23.000 Zuschauer im Livestream.

"Fest & Flauschig" war übrigens nicht der erste gemeinsame Mikrofon-Auftritt der beiden. Bereits mehr als drei Jahre zuvor standen Jan und Olli gemeinsam beim öffentlich-rechtlichen Radiosender radioeins für die Sendung "Sanft & Sorgfältig" vor dem Mikrofon. Damit sitzen die beiden inzwischen seit mehr als 13 Jahren gemeinsam auf Sendung und zählen zu den am längsten aktiven deutschsprachigen Podcast-Duos. "Fest & Flauschig" war 2016 zudem der weltweit erste exklusive Spotify-Podcast überhaupt – und damit ein Pionierformat, das das Medium für den Massenmarkt mitgeprägt hat.

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Spotify Olli Schulz und Jan Böhmermann, Podcaster

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Jule Mehrhoff für Spotify Otto Waalkes, Jan Böhmermann und Olli Schulz bei "Fest & Flauschig", Dezember 2025

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Getty Images Jan Böhmermann, Moderator

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