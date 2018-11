Als selbstbewusste und skrupellose Annabelle Sullivan gehört Jenny Löffler (29) zu den Hauptdarstellern der 15. Sturm der Liebe-Staffel. Kaum am Fürstenhof angekommen, konnte die Tochter von Christoph Saalfeld (Dieter Bach, 54) Serien-Traummann Joschua Winter (Julian Schneider, 28) bereits den Kopf verdrehen. Ob sie im Privatleben die Männer auch so schnell um den Finger wickeln kann? In einem Interview verrät sie jetzt: Privat herrscht bei ihr "Sturm der Liebe"!

Anders als ihre Serienfigur, die auch mal mit skrupellosen Mitteln um das Herz des "Sturm der Liebe"-Hotties Joschua kämpft, hat Jenny ihren Schwarm nämlich nicht klar vor Augen: "Bei mir gibt es aktuell keinen Traummann, den gab es bisher auch noch nicht", verrät die hübsche Schauspielerin in einem Interview gegenüber Bunte. Die Hoffnung hat die Blondine aber noch lange nicht aufgegeben: "In der Liebe ist bei mir aktuell alles möglich", erzählt die 28-Jährige weiter.

Doch nicht nur in Liebesdingen unterscheidet sich Jenny von ihrer Serienrolle Annabelle. Auch ihre Charaktere gehen in einigen Punkten ziemlich weit auseinander: "Ich bin da eher der sanftmütige Typ und versuche, alles mit Freundlichkeit und Liebe zu klären und den Menschen dementsprechend zu begegnen." Aber sie findet auch eine Gemeinsamkeit zwischen beiden: "Wir genießen beide das Leben und konzentrieren uns auf die schönen Dinge, die es zu bieten hat."

ARD/Christof Arnold Annabelle (Jenny Löffler) und Joshua (Julian Schneider) in "Sturm der Liebe"

Sturm der Liebe, ARD Denise Saalfeld (Helen Barke), Joshua Winter (Julian Schneider) & Annabelle Sullivan (Jenny Löffler)

ActionPress/Future Image Jenny Löffler bei einem Fototermin von "Sturm der Liebe"

