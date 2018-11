Kate Upton (26) im Mutterglück – ihre Tochter ist da! Im Juli hatte die Model-Beauty verkündet, dass sie ihr erstes Kind mit Ehemann Justin Verlander (35) erwartet. Kurze Zeit später präsentierte sie auch schon ihren süßen Babybauch. Ihr letzter Schnappschuss mit Rundung ist wenige Tage alt, und ab sofort kann Kate die Kugel auch nur noch auf Throwback-Fotos zeigen: Jetzt darf die ganze Welt ihr kleines Mädchen sehen – und seinen Namen erfahren!

Während die 26-Jährige in ihrem Instagram-Posting ganz schlicht den Namen und das Geburtsdatum nannte, teilte der frischgebackene Vater dazu noch eine Liebeserklärung an seinen Sprössling. "Willkommen auf der Welt, Genevieve Upton Verlander. Du hast mein Herz gestohlen in der ersten Sekunden, in der ich dich sah!", schwärmte der Baseballspieler und ergänzte ebenfalls den Tag der Niederkunft: Die Kleine kam am 7. November auf die Welt.

Die Baby-News ist eine kleine Überraschung: Eigentlich war der Nachwuchs erst für kommenden Frühling angekündigt. Dass es bei der Schauspielerin aber nur noch eine Frage der Zeit bis zur Geburt war, zeigten jedoch Paparazzi-Pics der vergangenen Wochen, auf denen sie kugelrund und stylisch unterwegs war.

Jon Kopaloff/Getty Images Justin Verlander und Kate Upton in Los Angeles Juli 2018

Anzeige

Instagram / kateupton Genevieve Upton Verlander, Tochter von Kate Upton und Justin Verlander

Anzeige

MEGA Kate Upton im August 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de