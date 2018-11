Larsa Pippen (44) scheint ihr Singleleben in vollen Zügen zu genießen! Die Noch-Ehefrau von NBA-Star Scottie Pippen (53) gab erst Anfang des Monats bekannt, dass die On-Off-Ehe mit ihrem Mann nach 21 Jahren endgültig vorbei ist. Die beiden waren schon öfter getrennte Wege gegangen – nur, um es kurze Zeit später wieder miteinander zu versuchen. Nun soll es aber tatsächlich vorbei sein. Und Larsa scheint nach dem Liebes-Aus absolut kein Trübsal zu blasen: Sie zeigt sich megasexy auf einer Promiparty!

Ist die vierfache Mutter etwa wieder in Flirt-Laune? Auf der Launch-Party von Hailey Baldwins (21) Pretty Little Things-Kollektion setzte Larsa modetechnisch jedenfalls ganz auf ihren Sex-Appeal. In einem hautengen schwarzen Kleid zeigte die 44-Jährige, was sie zu bieten hat. Zusammen mit ihrem Glitzer-Collier und den High-Heels hätte sie so auch jeden angesagten Club unsicher machen können. Und vielleicht verschlug es Larsa später auch in genau so eine Trend-Location. Immerhin berichtet das Onlineportal TMZ, dass sie nach dem Ehe-Aus unbedingt neue Leute kennenlernen will.

Die Trennung von Scottie soll allerdings ziemlich harmonisch verlaufen sein. Ihren vier Kids zuliebe will das Ex-Paar unbedingt auf einen Rosenkrieg verzichten. Was sagt ihr zu Larsas Outfit? Stimmt ab!

Getty Images Scottie und Larsa Pippen in Miami

Splash News Larsa Pippen in West Hollywood

Getty Images Larsa und Scottie Pippen

