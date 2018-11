Für Michael Bublé (43) geht es wieder steil bergauf. Die vergangenen Monate waren wohl alles andere als leicht für den Sänger: 2016 erhielt er die schreckliche Diagnose, dass sein damals dreijähriger Sohn Noah an Leberkrebs erkrankt war. Danach zog sich der Musiker vorerst zurück. Nun, wo es Noah wieder deutlich besser geht, kündigte Michael ein neues Album an. Und auch die nächste frohe Botschaft ließ nicht lange auf sich warten: Jetzt wurde bekannt, dass der Kanadier mit einem Stern auf dem "Walk of Fame" geehrt wird!

Wie unter anderem das Magazin Variety berichtete, wird der "Home"-Interpret schon bald höchst offiziell zu den ganz Großen der Unterhaltungsbranche gehören: Am 16. November soll er die begehrte Namensplakette unmittelbar vor dem W Hollywood Hotel auf dem Hollywood Boulevard enthüllen. Gastredner bei der besonderen Ehrung werden der Musikproduzent David Foster sowie Priscilla Presley, die Witwe von Elvis (✝42), sein.

Michaels Stern ist der insgesamt 2650., der verliehen wird. Fans sollten sich dieses Datum in jedem Fall im Kalender anstreichen: Am Tag der feierlichen Zeremonie wird auch Michaels zehntes Studioalbum "love" erstmals zum Verkauf in den Läden stehen.

