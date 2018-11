Kommt es etwa zum Liebes-Comeback? Lange wurde drüber spekuliert, nun scheint es gewiss: Rihanna (30) trennte sich vor einigen Monaten von dem Unternehmer Hassan Jameel. Seitdem findet RiRi Gefallen daran, besonders heiße Bilder von sich im Netz zu veröffentlichen – angeblich, um ihre Ex-Freunde zu ärgern. Diese Strategie scheint nun Früchte zu tragen: Rihannas Langzeit-On-Off-Partner Chris Brown (29) wittert jetzt offenbar seine zweite Chance!

"Chris ist begeistert davon, dass sich Rihanna und Hassan offiziell getrennt haben", verriet ein Insider gegenüber Hollywood Life. Zwischenzeitlich habe der Sänger sogar befürchtet, dass seine Verflossene den Milliardärssohn heiraten könnte. "Jetzt sind die beiden getrennt und das bedeutet für ihn, dass da immer noch Hoffnung besteht", so der Promi-Experte. Zwar wisse Chris, dass es schwer werden könnte, Rihanna zurückzugewinnen – allerdings liebe er die Herausforderung. Denn die Pop-Sängerin sei die einzige Frau, mit der sich Chris vorstellen könnte, den Rest seines Lebens zu verbringen.

Der "Don't Wake Me Up"-Sänger soll dies sogar so ernst meinen, dass er bereits einen Plan austüftelte, um Rihannas Herz erneut zu erorbern. Dabei hoffe er auf die Hilfe von ihrer Familie. Mit kleinen Geschenken versucht er derzeit, RiRis Umfeld für sich zu gewinnen. "Mit den anstehenden Feiertagen hat Chris eine gute Entschuldigung dafür, noch mehr Geschenke an alle zu schicken [...]. Das beste Geschenk wird für Rihanna sein, er hat bereits angefangen, dafür einzukaufen", plauderte die Quelle weiter aus.

Instagram / chrisbrownofficial Chris Brown, Sänger

Splash News Rihanna in Prag

Robyn Beck / Getty Images Chris Brown und Rihanna bei einem Basketballspiel 2012

