Chris Browns Sicherheitsmann nach Schuss vor Haus entlassen

Der Mann, der nach einer Schießerei vor Chris Browns (37) Anwesen im Tarzana-Viertel von Los Angeles festgenommen wurde, gehörte zum Sicherheitsteam des Sängers – und hat diesen Job inzwischen verloren. Wie TMZ berichtet, war der Wachmann zum Zeitpunkt des Vorfalls am Freitag direkt vor Ort stationiert. Er soll mit einer CO₂-Pistole auf das Auto einer Frau geschossen haben, nachdem es zuvor zu einem heftigen Streit zwischen den beiden am Eingangstor des Grundstücks gekommen war. Chris war zum Zeitpunkt des Vorfalls zu Hause, hatte aber nach Angaben des Newsportals keinerlei Beteiligung an dem Vorfall.

Laut TMZ begann die Situation damit, dass eine Frau in der Nähe des Anwesens auftauchte und aufgefordert wurde, das Gelände zu verlassen – etwas, das dem Bericht zufolge öfter vorkommt, da regelmäßig Frauen bei Chris' Wohnadresse erscheinen. Als sie sich weigerte zu gehen, eskalierte der Streit am Tor. Schließlich stieg sie in ihr Auto und überfuhr dabei den Fuß des Wachmanns – woraufhin dieser zur Waffe griff und schoss. Der Sicherheitsmann wurde noch vor Ort festgenommen. Dem Bericht zufolge gehört er dem Team von Chris inzwischen nicht mehr an.

Der Vorfall reiht sich in eine ganze Serie von unschönen Ereignissen rund um das Anwesen des R&B-Stars ein. Immer wieder tauchten in der Vergangenheit unbekannte Personen vor dem Haus auf und sorgten für Polizeieinsätze, was zu strengen Sicherheitsvorkehrungen an der Adresse des Musikers geführt hat. Chris, der abseits solcher Schlagzeilen vor allem mit seiner Musik, seinen Auftritten und seinem Familienleben für Aufmerksamkeit sorgt, verbringt viel Zeit auf seinem Grundstück in Kalifornien und lässt sich dort von einem umfangreichen Team aus Sicherheitsleuten, Mitarbeitenden und Freunden abschirmen.

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Getty Images Chris Brown, Sänger

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Getty Images Chris Brown im Juni 2025 vor dem Crown Court in London

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Getty Images Chris Brown bei einem Konzert in Dublin, Februar 2023