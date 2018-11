Dieter Bohlen (64) stichelt tierisch gegen seinen Ex-Kollegen! Knapp zwanzig Jahre lang war der Poptitan zusammen mit Thomas Anders (55) als kongeniales Duo Modern Talking bekannt und erreichte mit seinen Hits wie "Cheri, Cheri Lady" weltweite Bekanntheit. 2003 gingen die beiden Musiker getrennte Wege und hatten sich seitdem immer weniger zu sagen. Das könnte sich jetzt ändern: Dieter erlaubte sich im Netz einen Scherz auf Kosten von Thomas.

In seinem täglichen Clip auf Instagram kündigte der 64-Jährige am Samstag die große Abendshow von Das Supertalent an. Zuvor wolle er jedoch selbst seine Entertainment-Künste unter Beweis stellen. "Ich werde mich verwandeln – in Thomas Anders", kündigte Dieter an. Nach einem unübersehbaren Schnitt saß ein schwarz-weißer Setter-Mischling mit goldener "Nora"-Kette vor der Kamera – das Markenzeichen des Sängers in den 80ern, das er für seine erste Frau trug. Mit dem Zusatz #Spaß und #NichtBöseGemeint schwächte Dieter den Vergleich zwischen dem lockigen Fell des Tieres und der Wallemähne seines Ex-Kollegen noch ab. Bisher äußerte sich Thomas nicht zu dem kleinen Web-Diss.

Seine Tagesschau nutzt der DSDS-Juror regelmäßig für Späße, und um seine Fans zu erheitern. Kürzlich überraschte er seine Follower dabei aber auch: Seine Partnerin Carina Walz sprang kurzerhand für ihn ein. Ein seltener Auftritt der Frau an Dieters Seite.

Instagram / dieterbohlen Settermischling mit Kette

Anzeige

Peter Clay/face to face Thomas Anders mit "Nora"-Kette

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen, Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de