Sie genießen das Familienleben in vollen Zügen! Seit einigen Tagen steht das Leben von Hilary Duff (31) und ihrem Liebsten Matthew Koma Kopf: Am 25. Oktober erblickte die gemeinsame Tochter Banks Violet Bair das Licht der Welt. Auf ihrem Social-Media-Kanal teilt die Schauspielerin seither nur zu gerne süße Baby-Momente aus den eigenen vier Wänden. Doch auch Spaziergänge stehen natürlich an der Eltern-Tagesordnung: Jetzt wurde die kleine Familie bei einem Ausflug in Los Angeles gesichtet!

Am Freitag zog es das niedliche Trio in die belebte Großstadt. Im entspannten Look schlenderten Hilary mit dem Babysitz und Matthew mit Banks auf dem Arm durch die Straßen. Das Mama- und Papa-Glück ist den beiden auf den Paparazzi-Fotos absolut anzusehen: Während Hilary ganz zufrieden grinst, kuschelt der Musiker sein Kind fest an seine Brust. Als es dann wieder nach Hause gehen soll, drückt die Neu-Mutti dem Neugeborenen noch ganz liebevoll einen Kuss auf das Köpfchen, bevor sie ihren Schatz ins Auto setzt. Der frischgebackene Vater steht dabei stets dicht hinter seinen Ladys, fasst seiner Herzdame liebevoll an den Rücken.

Es ist längst nichts Neues, dass Hilary in ihrer Mutterrolle vollkommen aufgeht. Nach der Geburt von Banks trank sie sogar ihre Plazenta in Form eines Shakes und sorgte damit für ordentlich Entsetzen bei ihren Fans. Die Blondine selbst hingegen war begeistert: "Es war der leckerste Smoothie, den ich jemals hatte. Er war reichhaltig mit Obst und allem, was gut schmeckt."

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit Matthew Koma und Töchterchen Banks

Anzeige

MEGA Hilary Duff, Matthew Koma und Banks Violet Bair im November 2018

Anzeige

MEGA Hilary Duff, Matthew Koma und Banks Violet Bair

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de