Letzte Tagebucheinträge von Virginia Giuffre (†) enthüllt

Virginia Giuffre, die durch ihre Vorwürfe gegen Jeffrey Epstein (✝66) und andere wie Ghislaine Maxwell (63) und Prinz Andrew (65) bekannt wurde, beging im April im Alter von 41 Jahren in ihrem Zuhause in Perth, Australien, Suizid. Wie nun durch Tagebucheinträge bekannt wurde, waren die letzten Monate ihres Lebens nicht nur von ihrer Vergangenheit, sondern auch von erheblichem Unglück in ihrem Alltag geprägt. Die in der Times of London veröffentlichten Einträge beschreiben den zunehmenden Kontrollzwang und die angebliche Gewalt ihres Mannes Robert Giuffre, mit dem sie sich zuletzt in einem erbitterten Sorgerechtsstreit um ihre drei Kinder befand.

In ihrer Zeit als Anwältin für Missbrauchsopfer wurde Virginia für ihre Stärke gepriesen, doch in ihren Tagebüchern offenbarte sie eine andere Seite ihres Lebens. Nach eigenen Angaben erlebte sie hinter verschlossenen Türen zunehmend Übergriffe und Isolation, die ihr Mann verursacht haben soll. Selbst, nachdem er im Januar für einen Vorfall verantwortlich gemacht wurde, bei dem Virginia mit schweren Verletzungen wie einem gebrochenen Brustbein ins Krankenhaus kam, behauptete sie, er habe sie dazu gedrängt, den Ärzten eine falsche Erklärung abzugeben. Besonders schmerzlich beschreibt sie in ihren Notizen die Trennung von ihren Kindern, die sie ab Februar nur für kurze Zeiträume sehen durfte – eine Situation, die sie am meisten belastete.

Bekannt wurde Virginia durch ihre Vorwürfe, als Minderjährige von Jeffrey Epstein und einflussreichen Persönlichkeiten ausgebeutet worden zu sein – ein Skandal, der weltweit für Schlagzeilen sorgte. Doch ihr Leben nach dem Skandal war alles andere als einfach. Familiäre Konflikte und die Entfremdung von ihren Kindern überschatten die letzten Kapitel ihres Lebens. Trotz aller Widrigkeiten blieb Virginia unerschrocken, wie ihr Bruder Sky Roberts betonte: "Sie hatte keine Angst vor den Leuten, gegen die sie ausgesagt hat." In ihrem letzten Tagebucheintrag schrieb sie an ihre Kinder: "Jeder Tag, an dem ich eure Gesichter nicht sehe, ist ein wenig dunkler."

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / virginiarobertsrising11 Virginia Giuffre, Juli 2020

Instagram / virginiarobertsrising11 Robert und Virginia Giuffre im März 2020