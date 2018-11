Comic-Legende Stan Lee ist tot. Er starb heute Morgen im Alter von 95 Jahren in seinem Zuhause in den Hollywood Hills, berichtete TMZ. Er hinterlässt seine Tochter Joan. Seine Ehefrau, mit der 69 Jahre verheiratet war, starb bereits 2017. Zu seinen Meisterwerken zählen unter anderem Spider-Man, Black Panther, X-Men, Iron Man und The Avengers und er war für seine zahlreichen Cameo-Auftritte in Film- und Serienproduktionen bekannt.

