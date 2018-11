Das Goodbye Deutschland-Ehepaar Daniela (40) und Jens Büchner (49) scheint dieses Jahr nicht zur Ruhe zu kommen! Vor Kurzem mussten die beiden ihr Fan-Café auf Mallorca schließen; zeitgleich hatte der 49-Jährige mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nun sieht sich das Paar auch noch mit Trennungs-Spekulationen konfrontiert: Weil sich Jens im Netz einige Zeit nicht zu Wort meldete, glaubten Follower, dass es zwischen ihm und Dani heftig kriselt – dem Gemunkel setzt die Fünffach-Mama aber jetzt ein Ende!

Während sich einige User Sorgen um den "Pleite aber sexy"-Interpreten machten, nahmen andere an, dass er eine neue Frau an seiner Seite habe und deshalb auf regelmäßige Family-Posts und Liebesbekundungen an seine Frau verzichtete. Diese Behauptungen gingen der 40-Jährigen jetzt zu weit – am Sonntag ging sie in ihrer Instagram-Story sichtlich amüsiert auf die Mutmaßungen ein und stellte klar: "So, um die Gerüchteküche mal etwas zu entschärfen: Wir sind und bleiben verheiratet. Weder ist mein Mann mit einer Neuen durchgebrannt, noch sind wir getrennt!"

Spätestens, seit die zwei in diesem Jahr am Sommerhaus der Stars teilnahmen, kamen immer wieder Split-Gerüchte auf. Vor laufenden Kameras zeigte das Paar nämlich, dass es sich auch ordentlich fetzen kann. Als Daniela im Juli dann auch noch ein Familienfoto postete, auf dem weder ihr Gatte, noch die gemeinsamen Zwillinge zu sehen waren, spekulierten die Follower wieder heftig. Die Auswanderer betonten jedoch stets, dass sie zusammenhalten.

WENN.com Jens Büchner bei einem Auftritt in Krümels Stadl im Juni 2017

Anzeige

Marco Meister / Actionpress Daniela Büchner bei einem Fototermin in Bremen

Anzeige

Starpress / WENN.com Daniela und Jens Büchner auf der Bild-Party auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de