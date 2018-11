Es wird Stan Lees letzter Filmauftritt sein! Der beliebte Schriftsteller und Erfinder der Marvel-Superhelden verstarb am Montag im Alter von 95 Jahren nach einer überstandenen Lungenentzündung. Seine Werke werden sowohl in Comic- als auch Filmform seinen Tod überdauern. Vor seinem Ableben liebte es der Zweifachvater, in den Verfilmungen seiner Geschichten mit vielen Gastauftritten, genannt "Cameo", vertreten zu sein. Und in so einer Rolle wird man den gebürtigen New Yorker wohl auch noch im kommenden Avengers-Steifen sehen können!

Die Fortsetzung des Superhelden-Epos ist bereits im Kasten. Der Streifen soll zwar erst im Mai 2019 in die Kinos kommen, doch schon jetzt verriet "Avengers" Co-Director Joe Russo im BBC-Interview, dass sich die Fans auf einen Auftritt ihres Idols freuen können! "Normalerweise versuchen wir ihn immer für mehrere Cameos gleichzeitig zu holen. Wenn wir also mehrere Filme zur selben Zeit drehen, wie Ant-Man 2 oder Avengers 4, packen wir seine Cameos zusammen. [...] Wir versuchen ihn an einem Tag durch seine Cameos zu bekommen", offenbarte er.

In mehr als 40 Marvel-Filmen war Stan in seiner Karriere in Gastauftritten zu sehen. So spielte er beispielsweise in "Venom" einen Passanten mit einem Hund, flackerte in "Thor: Tag der Entscheidung" als Friseur über die Bildschirme oder verkörperte im ersten X-Men einen Hot-Dog-Verkäufer.

Getty Images Stan Lee bei der Premiere zu "Avengers: Infinity War"

Getty Images Stan Lee bei der Premiere zu "Avengers: Age Of Ultron" 2015

Getty Images Stan Lee, Autor



