Sie ist mit sich im Reinen und wünscht sich genau das auch für alle anderen Frauen. Gerade erst teilte Cathy Hummels (30) einen völlig natürlichen und unbearbeiteten Bikini-Schnappschuss im Netz, der unter ihren Followern eine wahre Lawine der Begeisterung auslöste. Von dem positiven Feedback zu ihrem Urlaubs-Pic zeigt sich die Mutter eines zehn Monate alten Sohnes jetzt geradezu überwältigt. Gleichzeitig ergreift sie erneut das Wort – in der Hoffnung, ein positives Körpergefühl zu vermitteln.

Auf Instagram teilte die Liebste von Fußballer Mats Hummels (29) nun ein weiteres Bild, das sie gut gelaunt im modernen Badeoutfit zeigt. Ein bewusster Schachzug, den Cathy nutzen will, um ihren weiblichen Abonnenten Mut zu machen. Die Beauty betont: Es kommt nicht darauf an, was die Zahl auf der Waage zeigt, sondern auf das eigene Wohlbefinden. "Bitte eifert nicht einem Ideal nach, das ihr niemals erreichen könnt, weil eure Körperkonfiguration das niemals hergeben würde. Ich spreche aus Erfahrung. ENDLICH, mit 30 Jahren, kann ich sagen: Das bin ich und ich mag mich. Nicht perfekt, aber ich mag mich", stellt sie klar.

Auch mit diesem Post heimst die Dirndl-Designerin wieder jede Menge Lob von ihren Fans ein. Zahlreiche User bewundern Cathys Worte und ihren Aufruf zu mehr Selbstliebe. "Tolle und wahre Worte. Man sieht dir an, dass du dich wohlfühlst und das ist doch das Wichtigste. Das sollten wir alle", schreibt beispielsweise eine Followerin zustimmend.

ActionPress / Gulotta, Francesco Mats und Cathy Hummels auf dem Oktoberfest 2018

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit Ludwig

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels im Dubai-Urlaub im November 2018

