Sie sind beinahe rund um die Uhr im Einsatz! Die Feuerwehrmänner in Los Angeles haben seit mehreren Tagen wegen des verheerenden Waldbrands ordentlich zu tun – und noch ist kein Ende der Flammen in Sicht. Das Feuer breitet sich immer weiter aus und zwingt die Menschen aus ihren Häusern. Bei dem Versuch, das Inferno unter Kontrolle zu bekommen, setzt die Feuerwehr täglich ihr Leben aufs Spiel. Nun bedankte sich Foo Fighters-Mitglied Dave Grohl mit einer deftigen Mahlzeit bei den Helden in Uniform!

Am Montag schnappte sich der Musiker seinen Grill und machte sich auf den Weg zur Feuerwehrstation im kalifornischen Calabasas. Ganz stilecht, mit Schürze, bereitete der 49-Jährige dort den hungrigen Männern Fleischspezialitäten wie Steak oder Rippchen zu. Nach dem Barbecue zeigte sich der Musiker sogar richtig emotional und postete auf Instagram: "Danke an alle Helden, die wir gestern getroffen haben. Es war mir eine Ehre, für euch zu kochen." Und offenbar hatte es der Truppe auch ordentlich gemundet, denn im Netz bedankten sich die Feuerwehrleute bei dem Songwriter für das exzellente Mahl.

Auch bei Daves Fans kam die freiwillige Aktion positiv an. "Dave ist ein unglaublich bodenständiger und bescheidender Mann" oder "Ich dachte, ich könnte ihn nicht noch mehr lieben", lauteten nur zwei von zahlreichen überschwänglichen Kommentaren.

Instagram / backbeatbbq Dave Grohl mit Feuerwehrmännern

Getty Images Dave Grohl beim Cal Jam 18 in Kalifornien

Instagram / firestation68 Dave Grohl, Foo Fighters-Sänger

