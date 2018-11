Dutzende Menschen sind gestorben, tausende Häuser zerstört: In Kalifornien toben aktuell die gefährlichsten Brände in der Geschichte des US-Bundesstaates. Auch einige Stars und Sternchen müssen mit ansehen, wie ihr Hab und Gut von den lodernden Flammen verschluckt wird. Unter ihnen befinden sich Dana (50) und Emma Schweiger (16): Die Ex-Frau und die Tochter des deutschen Filmstars Til Schweiger (54) konnten der Feuerwalze gerade noch so entkommen.

"Ich bin so traurig, aber wir sind in Sicherheit", lauteten die entwarnenden Worte der 50-Jährigen gegenüber Bild. Gemeinsam mit ihrer 16-jährigen Tochter Emma und anderen Jugendlichen aus Deutschland, die zu Besuch waren, sei sie am vergangenen Freitagmorgen nach Santa Monica geflüchtet – sechs Stunden habe das Entkommen gedauert. "Ich bin im Pyjama geflüchtet. Ich habe meinen Ausweis, die Geburtsurkunden, geerbte Schmuckstücke von meiner Oma und alte Familienfotos aus den letzten 25 Jahren geschnappt. Noch etwas Geld. Und das war's", beschrieb Dana den Ausnahmezustand.

Ob ihr Haus noch steht oder niedergebrannt ist, wisse sie nicht. "Wir hoffen es! Aber keiner kann es uns sagen, da momentan niemand reingelassen wird", verriet sie. Das Wichtigste für sie sei momentan, dass es Emma gut gehe – alles andere spiele keine große Rolle.

