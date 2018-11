Ist Herzogin Meghan (37) in der royalen Familie noch nicht ganz angekommen? Seit dem 19. Mai gehört die ehemalige Schauspielerin offiziell zu den britischen Royals. Zwei neue Familienfotos anlässlich Prinz Charles' 70. Geburtstag zeigen jedoch, dass ihr ihre angeheirateten Verwandten immer noch einige Schritte voraus sind, was das königliche Auftreten angeht. Körpersprache-Expertin Judy James ist sich beim Anblick der Aufnahmen sicher: Meghan fällt ganz klar aus der Reihe!

Nicht nur mit einem, nein, gleich mit zwei Bildern wurde das Volk am Mittwoch zu Charles' Ehrentag für seine Treue belohnt. Das erste zeigt den Thronfolger, seine Frau Camilla (71), seine Söhne Prinz William (36) und Prinz Harry (34) mit ihren Frauen Herzogin Kate (36) und Herzogin Meghan und seine Enkel Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (3) und Prinz Louis. Ganz vornehm, wie es sich für die Royals gehört im Garten von Clarence House, der Residenz des künftigen Königs. Die Spezialistin für Körpersprache meint, einen Unterschied zwischen Meghan und Schwippschwägerin Kate zu erkennen: "Mit ihren drei Kindern wirkt Kate äußerst selbstbewusst und wirklich glücklich. Auf der anderen Seite der hinteren Reihe spiegelt Meghan die Pose von Camilla wider, um ihre majestätische Eleganz hervorzuheben." Während Kate einfach sie selbst sei, bemühe sich die ehemalige Schauspielerin, ein bestimmtes Bild abzugeben.

Auf dem zweiten Bild bekommen die Bewunderer des Palastes nicht nur einen Einblick in das private Leben der Royals. Gleichzeitig erkennt Judy, dass Meghan erst eine vergleichsweise kurze Zeit am Hofe wohnt. Die Brünette breche die königliche Zurückhaltung, weil sie sich ausgelassen nach vorne beugt und wie die Kinder voller Freude in die Kamera lacht.

Getty Images Herzogin Meghan am Remembrance Day 2018

MEGA Prinz Charles mit seinen Söhnen, Schwiegertöchtern, Enkeln und seiner Frau Herzogin Camilla

Getty Images Die royale Familie im Juli 2018

