Zu diesem Anlass gibt es auch ein ganz achtenswertes Bild! Der 14. November ist in diesem Jahr bei den britischen Royals ein ganz besonderes Datum: Prinz Charles (70), der erste in der Thronfolge, feiert seinen 70. Geburtstag. Doch nicht nur der Adelige dürfte am heutigen Tag reichlich beschenkt werden, auch für das Volk hat das Königshaus ein Bonbon: Zum runden Ehrentag gibt es nun ein süßes Familienfoto vom Ehepaar Cambridge und den Herzogspaaren von Cornwall und Sussex!

Auf dem neusten königlichen Schnappschuss strahlen Prinz William (36) mit seiner Kate (36) und den Kids, Prinz Harry (34) und seine schwangere Meghan (37) sowie das Geburtstagskind mit seiner Camilla (71) vollkommen zufrieden in die Kamera. Während Prinz George (5) breit grinsend auf Opas Schoß sitzt, kuschelt sich Prinzessin Charlotte (3) neben Stief-Oma Camilla. Nesthäkchen Louis nimmt schmunzelnd auf Mamas Arm Platz. Das Fotoshooting fand dabei im Garten von Charles' und Camillas Wohnsitz Clarence House in London statt.

Diese Aufnahme hat absoluten Seltenheitswert. In genau dieser Kombination kamen die Mitglieder der britischen Blaublüter bisher nur einmal für einen Abzug zusammen – und das liegt schon eine Weile zurück. Das letzte Mal lächelten sie auf dem offiziellen Taufbild von Prinz Louis im Juli gemeinsam in die Kamera.

MEGA Prinz Charles

Anzeige

MEGA Familie Cambridge mit den Herzogspaaren von Cornwell und Sussex im November 2018

Anzeige

Getty Images Die royale Familie bei der Taufe von Prinz Louis, Juli 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de