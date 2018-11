Was für ein niedliches Trio! Seit Anfang Oktober steht Kate Hudson (39) und Danny Fujikawas (32) gemeinsames Leben wohl komplett Kopf: Sie begrüßten ihr Töchterchen Rani Rose auf der Welt. Die Schauspielerin schwebt im Familien-Himmel und möchte dieses Glück offenbar auch mit ihren Followern und der ganzen Welt teilen: Auf ihrem Social-Media-Kanal hat die Blondine am Dienstag einen rührenden Family-Schnappschuss veröffentlicht!

Mit einem Foto aus dem Bett verzauberte die Schönheit ihre Community auf Instagram. Darauf zu sehen: das Babyhändchen umfasst von Papas Fingern, die wiederum von Kates Hand liebevoll gehalten werden. Dazu schrieb der Hollywood-Star: "Zwei Hände fehlen noch, um dieses Familien-Porträt zu vervollständigen, aber es ist viel zu früh für meine Jungs." Offenbar war dieses Pic in den frühen Morgenstunden aufgenommen worden.

Damit spielt Kate wohl auf ihre älteren Kinder an, die zwei Söhne Ryder (14) und Bingham Hawn (7), die aus früheren Beziehungen mit Chris Robinson und Matthew Bellamy (40) stammen. Mit der Geburt der kleinen Prinzessin dürfte Kates Traumfamilie nun endlich komplett sein. Bereits vor einigen Jahren verriet die "Almost Famous"-Darstellerin in einem Interview, sich als dritten Nachwuchs ein Mädchen zu wünschen.

Instagram / katehudson Kate Hudsons, Danny Fujikawas und Rani Roses Hände

Anzeige

Splash News Danny Fujikawa und Kate Hudson

Anzeige

Instagram / katehudson Kate Hudson mit ihren Söhnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de