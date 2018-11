Nikeata Thompson (38) hat vor Kurzem einen tollen Coup gelandet – die Profi-Tänzerin wird in der neuen TV-Show "Masters of Dance" in der Jury sitzen. Die Freude über ihre Teilnahme an der Sendung drückte die 38-Jährige im Netz mit einem Foto aus, auf dem sie zusammen mit ihrer Adoptivmama zu sehen ist – die beiden Frauen haben nämlich ein enges Verhältnis. Kein Wunder also, dass Nikeata auch im Promiflash-Interview von ihrer deutschen Mom schwärmte!

"Man merkt einfach irgendwann, wie wichtig die Mutti für einen ist. Und da wird man einfach sentimentaler und ich will meine Mama immer dabei haben", erzählte die Künstlerin beim Pre-Shopping-Event für die Moschino [tv] H&M Kollektion. Früher als Teenager habe sie sich für ihre Mutter geschämt, das habe sich inzwischen geändert: "Jetzt sage ich: 'Mama, hast du Zeit?' Ich hole einen Fahrer, ich besorge ihr alles, ein Hotelzimmer. Hauptsache die Mutti ist dabei."

In "Masters of Dance" werden neben Nikeata noch weitere bekannte Gesichter zu sehen sein. In der Jury sitzen Julien Bam (29), Vartan Bassil und Dirk Heidemann. Die Show wird von Rebecca Mir (26) und Thore Schölermann (34) moderiert. Freut ihr euch auf die Show? Stimmt ab!

Getty Images Nikeata Thompson, Profi-Tänzerin

Anzeige

ActionPress Nikeata Thompson bei den NYX Face Awards in Berlin

Anzeige

Getty Images Nikeata Thompson, Profi-Tänzerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de