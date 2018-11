Die Backstreet Boys wissen einfach, wie Hits funktionieren! Die Boygroup zelebriert mit ihrer kommenden Welttournee ein großes Jubiläum: Im April 1993 fanden Nick (38), Brian (43), AJ (40), Howie (45) und Kevin (47) zusammen – und erobern damit seit 25 Jahren die Charts. Auch ihre neuer Sound mit Titeln wie "Chances" oder "Don’t Go Breaking My Heart" kommen nach wie vor hervorragend bei den Fans an. Doch welcher Song aus der langjährigen Bandgeschichte ist der ultimative Fan-Liebling?

Rein von den Verkaufszahlen kamen "Quit Playing Games (With My Heart)" und "I Want It That Way" bei den deutschen Fans am besten an. Beide Titel schafften es in den 90er Jahren kurz nach Veröffentlichung auf den ersten Platz der Charts. Aber auch nach der Jahrtausendwende knüpften die Jungs an ihren Erfolg an: Mit Songs wie "The One", "Shape of My Heart", "The Call" oder "Drowning" schafften sie es in die Top 20. Ihre treue Community verzieh der Combo sogar ihre vierjährige Pause zwischen 2001 und 2005, denn auch ihre Comeback-Single "Incomplete" landete auf dem fünften Platz der deutschen Hitparade und bescherte den mittlerweile erwachsenen Backstreet Boys erneut einen Hit.

Auch mit ihrem neuen Album "DNA", das im Januar 2019 erscheint, will die Boygroup wieder zahlreiche Ohrwürmer liefern. Bandmitglied AJ ist überzeugt davon, dass er das Erfolgsrezept der Backstreet Boys mittlerweile durchschaut hat: "Wir wollen uns nicht daran anpassen, was in der Musikbranche gerade angesagt ist. Stattdessen bleiben wir lieber unserem Stil treu. Trotzdem wollen wir mit jeder Platte unser Feuer neu entfachen und uns neu erfinden", erklärt er in einem Billboard-Interview.

Getty Images Backstreet Boys beim iHeartRadio Wango Tango 2018

Getty Images Backstreet Boys bei den CMT Music Awards 2018

Getty Images Backstreet Boys in Nashville

