Diese Worte gehen unter die Haut: Am 14. November feierte Prinz Charles (70) einen runden Geburtstag. Zusammen mit der gesamten Familie zelebrierte der britische Thronfolger seinen 70. Geburtstag. Zu Ehren des Prince of Wales' ließ es sich auch Queen Elizabeth II. (92) nicht nehmen, eine rührende Rede zu halten: Mit einem emotionalen Toast drückte die Queen ihre Liebe zu ihrem ältesten Sohn Charles aus!

Wie People berichtete, wurde die Monarchin bei Charles' Jubiläum richtig sentimental. "Es ist ein absolutes Privileg für jede Mutter, einen Toast auf ihren Sohn an dessen 70. Geburtstag auszusprechen", fing die 92-Jährige an. Für die britische Königin sei es vor allem ein Zeichen dafür, dass sie lange genug gelebt habe, um ihre Kinder aufwachsen zu sehen. An diesem Tag ließ es sich die Queen auch nicht nehmen, das besondere Engagement von Camillas (71) Mann zu betonen.

"In seinen 70 Jahren haben Philip (97) und ich gesehen, wie Charles ein Verfechter des Naturschutzes und der Künste wurde – ein engagierter und respektierter Thronfolger und ein wunderbarer Vater", fuhr die Königin fort. Die Queen schätze vor allem an ihrem Sohnemann, dass er so leidenschaftlich und kreativ sei.

