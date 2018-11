Sie liebt knallige Farben einfach – und kann sie auch super tragen! Königin Maxima der Niederlande (47) sieht man stets in ziemlich farbenfrohen und leuchtenden Outfits. Gedeckte Business-Looks in Dunkelblau, Schwarz und Co. gibt es bei der Regentin nicht. Die temperamentvolle Maxima greift immer wieder tief in den Farbtopf. Bei einer Konferenz im holländischen Utrecht trug Maxima jetzt einen knallroten Hosenanzug und bewies damit einmal mehr Stilgefühl.

Modische Fails sucht man bei dieser europäischen Adligen vergebens: Egal, was die gebürtige Argentinierin trägt, ihre Fans bejubeln sie dafür. Denn die Frau von König Willem-Alexander (51) trägt selbst die schrillsten Farben mit so viel Selbstbewusstsein, als würde sie so etwas wie Mode-Pannen gar nicht kennen. Ihr roter Anzug in Utrecht vereinte jetzt Business mit Fashion: ein klassischer Bundfalten-Zweiteiler in moderner Farbgebung mit einer stylishen Boho-Bluse kombiniert.

Rot hat die 47-Jährige schon des Öfteren getragen. Während ihre Royal-Kollegin Herzogin Meghan (37) zuletzt häufig kritisiert wurde, weil sie fast nur gedeckte Farben trägt, mischt Maxima ihre Kleidungsfarbpalette so richtig durch. Ob sie sich Queen Elizabeth II. (92) zum Beispiel genommen hat? Die britische Königin trägt bekanntermaßen ebenfalls liebend gerne Knallfarben.

SplashNews.com Königin Maxima der Niederlande in Utrecht

Getty Images Köngin Maxima der Niederlande vor der Tower Bridge in London

Getty Images Königin Maxima der Niederlande in Neuseeland

