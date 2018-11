Müssen die Zuschauer in der kommenden Staffel von Die Höhle der Löwen etwa auf ihren Lieblingslöwen verzichten? Die erfolgreiche Gründer-Show besticht zwar jede Woche aufs Neue mit ideenreichen Gründern und innovativen Konzepten, die eigentlichen Stars der Sendung sind jedoch die Investoren um Ralf Dümmel (51) und Co.! Laut einer Promiflash-Umfrage hat der Gesellschafter auf der Beliebtheitsskala der TV-Raubkatzen deutlich die Nase vorn. Doch wird er auch in der sechsten Staffel wieder mit seinem Know-how brillieren?

"Der Speicherplatz auf dem Handy hat noch ein bisschen Platz für ein paar Kontakte, aber man muss dem Ganzen auch gerecht werden", lautete die kryptische Aussage des 51-Jährigen im Interview mit Promiflash. Ob seine Tage in der Erfinder-Sendung wohl gezählt sind? So genau konnte er das nicht sagen, denn er denke von Staffel zu Staffel. "Das muss ja auch passen: Vox muss wollen, dass ich weiter mache, die Produktionsfirma muss auch wollen, dass ich weiter mache und am Ende muss ich es schließlich selbst wollen", gab er sich weiter geheimnisvoll.

Eine kleine Bilanz von seiner Zeit als Kult-Investor konnte er bereits ziehen. "Es hat riesigen Spaß gemacht. Es wird auch immer mehr, weil man ja auch eine Riesenverantwortung den Gründern gegenüber hat", plauderte er außerdem aus. Für die Fans bleibt also zu hoffe, dass der Bad Segeberger auch im kommenden Jahr vor jedem seiner Deals wieder die Fäuste ballen wird.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel

Georg Wenzel/ActionPress Ralf Dümmel beim Fotocall von "Die Höhle der Löwen" in Berlin

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Judith Williams und Ralf Dümmel bei "Die Höhle der Löwen"

