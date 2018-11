Ihr privates Glück schreitet im Eiltempo voran! Erst im Februar machte Amy Schumers (37) ihre Liebe zu dem Koch Chris Fischer öffentlich – nur wenige Tage später schlossen die beiden bereits den Bund fürs Leben. Nach ihrer Heirat folgt nun schon bald der nächste Meilenstein für die Turteltauben: Sie erwarten in wenigen Monaten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs! Doch trotz ihres stetig wachsenden Bäuchleins zieht sich Amy nicht aus der Öffentlichkeit zurück. Sie tritt auch hochschwanger noch bei einer Protest-Veranstaltung auf!

Die Komikerin war am Mittwoch zu Gast beim Dinner der Frauenbewegung Time's Up, die sich gegen sexuelle Belästigung und Gewalt einsetzt und infolge des Sex-Skandals um Harvey Weinstein (66) gegründet wurde. In ihrer Instagram-Story zeigte sich Amy stolz neben der Autorin Padma Lakshmi (48) und Lisa Borders, der Präsidentin der Organisation. Die Frauen teilten sich an diesem Abend das Mikrofon und hielten Reden. Während des Auftritts konnten Fans der "I Feel Pretty"-Darstellerin aber auch einen Blick auf ihren Babybauch werfen: Die werdende Mami setzte ihre wachsende Körpermitte in einem engen, roten Kleid in Szene.

Ihren größer werdenden Bauch präsentiert die Schauspielerin in letzter Zeit immer öfter. Allzu ernst nimmt sich die Ulknudel dabei allerdings selten: Erst vor Kurzem warf sich die 37-Jährige mit ihrem Bäuchlein für Paparazzi in Pose und schnitt dazu fröhlich Grimassen.

Instagram / shannonrwatts Amy Schumer, Lisa Borders, Shannon Watts und Angélique Roché beim #Time'sUp-Dinner

Splash News Amy Schumer, Schauspielerin

Splash News Amy Schumer, Komikerin

