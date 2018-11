Er lüftet endlich das Geheimnis! Am 7. November sind die "Girls United"-Schauspielerin Gabrielle Union (46) und der Basketballspieler Dwyane Wade (36) nach etlichen gescheiterten Versuchen endlich Eltern geworden. Eine Leihmutter brachte ein gesundes Töchterchen zur Welt. Seitdem gehen die beiden Turteltäubchen in ihren neuen Rollen so richtig auf. Wie der Sprössling heißt, hielt das Paar allerdings noch geheim. Bis jetzt: Dwayne verriet im Netz, auf welchen Namen die Kleine hört!

Seit der Geburt ihres Nachwuchses beglückte das Paar seine Fangemeinde schon mit einigen Baby-Pics. Auf dem aktuellsten Bild des dreifachen NBA-Champions sitzt er oberkörperfrei in einem Ledersessel und verzückt seine Fans mit einer enthüllenden Hautbemalung auf seinen Schultern. "Dieser Throwback-Moment erinnert an die Nacht in China, als ich mir den Namen meiner Tochter tätowierte: Kaavia James Union Wade", schrieb der frischgebackene Vater zum Schnappschuss auf Instagram.

In den Kommentaren feierten die Nutzer den außergewöhnlichen Namen und brachten den Zweitnamen mit Dwyanes Freundschaft zum Sportstar LeBron James (33) in Verbindung. Viel wahrscheinlicher ist es allerdings, dass der Name James auf Gabrielles Onkel zurückgeht, der genauso heißt. Was sagt ihr zu dem Namen des Promi-Sprösslings? Stimmt in der Umfrage ab!

