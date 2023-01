Wegen Serie: Gabrielle Union denkt an Vergewaltigung zurück

Gabrielle Union (50) spricht über eine schreckliche Erfahrung. Über das Privatleben der US-amerikanischen Schauspielerin ist einiges bekannt. Mit ihrem Mann Dwyane Wade (41) hat sie eine Tochter, die sich im Jahr 2020 als transgender outete. Daraufhin änderte sie ihren Namen von Zion in Zaya. Von ihren Erfahrungen, Eltern eines Transgender-Kindes zu sein, sprachen Dwyane und Gabrielle öffentlich. Jetzt teilte Gabrielle eine weitere private Geschichte, die sehr schmerzhaft ist. Sie wurde einst vergewaltigt.

Die 50-Jährige spielt eine Rolle in der dritten Staffel der Apple+-Serie "Truth Be Told – Der Wahrheit auf der Spur". In der Serie geht es unter anderem um vermisste Mädchen, die möglicherweise Opfer von Menschenhandel geworden sind. Die Handlung habe in ihr die eigene Erinnerung an einen sexuellen Übergriff wachgerufen, erklärte sie bei einem Panel der Television Critics Association.

Gabrielle wurde vor 30 Jahren in der San Francisco Bay Area vergewaltigt. Die dritte Staffel zu "Truth Be Told – Der Wahrheit auf der Spur" wurde teilweise an Orten gedreht, "die ein Teil meiner Vergangenheit sind, da sie mit meiner Vergewaltigung in Verbindung stehen", erklärte die "The Inspection"-Darstellerin. "Es gab jeden Tag einen Trigger. Monatelang getriggert zu werden, hat mich innerlich zerfetzt", gab sie zu. Dennoch hätten ihr die Dreharbeiten sehr dabei geholfen, ihr eigenes Trauma besser zu verstehen und zu verarbeiten, erklärte Gabrielle.

