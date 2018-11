Jetzt sind die Schwestern endlich komplett! Denn auch Kourtney Kardashian (39) wird bald im berühmten Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds zu sehen sein. Während ihre Schwestern Kim (38), Kendall (23), Kylie (21) und Khloe (34) bereits an verschiedenen Standorten in Wachs gegossen zu bewundern sind, ist die älteste des berühmten Kardashian-Jenner-Clans die letzte im Bunde, die sich über eine Doppelgängerin freuen kann.

Was im ersten Moment als Horror-Gag wirkt, ist in Wirklichkeit der erste Einblick in die Vorbereitungen für Kourtneys Figur aus Wachs. In ihrer Instagram-Story zeigte die 39-Jährige am Donnerstag ein Bild von einem Koffer voller Glasaugen. "Ich werde heute für meine Wachsfigur abgemessen", verkündete Kourt freudig auf dem Foto. Ihre Figur soll allem Anschein nach in New York zu sehen sein.

Dort steht auch eine der mittlerweile drei wächsernen Nachbildungen ihrer Schwester Kim. 2010 legte die Frau von Kanye West (41) vor und enthüllte ihre erste Wachsfigur in der Megametropole. Ein Jahr später folgte dann direkt die nächste in Hollywood, doch für die Dreifachmama war diese Figur ein wahrer Schock: Ihr Abbild trug ein Hochzeitskleid, das ihr absolut gar nicht gefiel. "Äääähhhh, nicht wirklich das, was ich tragen würde, aber gut! LOL", schrieb sie damals auf Social Media. 2015 gesellte sich dann die dritte Kim-Kopie in London dazu.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian beim Ausmessen ihrer Wachsfigur für Madame Tussauds

Jesse Grant/Getty Images Kourtney Kardashian, Reality-Star

WENN.com Kim Kardashian als Wachsfigur

