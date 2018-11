Bonnie Strange (32) hat einfach keine Lust mehr, sich Kommentare über ihre vegane Lebensweise gefallen zu lassen! Seit Monaten wird die Influencerin immer wieder mit bitterbösen Nachrichten konfrontiert: War in der Vergangenheit vor allem ihr Verhalten als Mutter zur Zielscheibe geworden, machen die Hater nun einen neuen vermeintlichen Schwachpunkt aus. Weil sie mit ihrem Vielleicht-Freund Boris ein Bild mit einem Spruch über ihre Essgewohnheiten postete, hagelt es heftige Hass-Kommentare. Doch das will sich Bonnie nicht länger bieten lassen und kontert mit einer deftigen Ansage!

Unter ein Spiegel-Selfie aus ihrem Hotel in Barcelona textet Bonnie auf Instagram: "Wir essen keine Tiere und lieben es!" Für viele User offenbar eine Einladung, die Blondine und ihren Begleiter dafür hemmungslos zu verurteilen. Ein Grund für die Neu-Mama, endlich mal ihre Meinung zu sagen: "Sich so unter meinem Post zu verhalten, ist einfach nur dämlich! Hört auf, aus positiven Dingen etwas Negatives zu machen, nur weil ihr höchstwahrscheinlich einfach nicht glücklich mit euch selbst seid. Nur weil ich sage, dass ich glücklich damit bin, kein Fleisch zu essen, heißt das nicht, dass ihr Arschlöcher seid, weil ihr Fleisch esst", stellt sie in ihrer Insta-Story klar.

Außerdem erklärt Bonnie, dass sie mit solchen Posts nicht vorhabe, andere Menschen zu belehren oder zu bekehren. Warum die 32-Jährige ihren Followern dennoch immer wieder Hotspots für Veganer zeigt, habe einen einfachen Grund: "Ich bin glücklich, wenn ich solche Orte finde, und will sie mit den Leuten teilen, die dort vielleicht auch einmal hingehen wollen." Könnt ihr Bonnies Aufregung verstehen? Stimmt ab!

Instagram / bonniestrange Goldie Venus Weilert und Bonnie Strange

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange, Model

Instagram / bonniestrange Model Bonnie Strange, Juli 2018

