Bonnie Strange (32) macht kein Halt vor ihren Hatern! Am 21. Mai wurde das Leben des Berliner Models völlig auf den Kopf gestellt: Bonnies kleine Tochter Goldie Venus erblickte das Licht der Welt. Seitdem blüht die Blondine voll und ganz auf in ihrer Mamarolle und meistert den Spagat zwischen Kind und Karriere. Wie jede andere Promimutter muss aber auch die Fashion-Liebhaberin hin und wieder Negativ-Kommentare einstecken. Der schlimmste Vorwurf: Sie sei eine schlechte Mutter. Genau dagegen setzt Bonnie jetzt ein Zeichen. Im Netz posiert sie in einer Jacke mit der Aufschrift "Bad Mother"!

Na, wenn das mal kein Statement ist! Auf Instagram postete die 32-Jährige im Rahmen der Hate Couture-Kampagne des italienischen Modeunternehmens Diesel ein Pic, das ihren Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen dürfte. Demonstrativ ließ sie sich mit ihrem Baby-Girl im Arm mit einer Lederjacke ablichten, auf der die Worte, die übersetzt "Schlechte Mutter" bedeuten, klar und deutlich abgedruckt sind. Klein-Goldie hüllte sie in einen feschen Leoparden-Strampler. "Diesel hat mich für die Hate Couture-Kampagne gefragt: 'Welcher ist der nervigste Hate-Kommentar, den du bekommst?' Natürlich der, dass ich eine schlechte Mutter bin", lauteten die Zeilen dazu – kein Wunder, denn wie alle anderen Mamas, kann auch sie es niemals allen recht machen.

Einer, der Bonnies Mama-Qualitäten hingegen sehr zu schätzen weiß, ist ihr BFF Riccardo Simonetti. "Es ist total schön zu sehen, wie Bonnie in ihrer Mutterrolle aufgeht, weil sie ja doch eine sehr unkonventionelle Frau ist und Dinge oft anders anpackt", verriet der Modeblogger im Interview mit Promiflash. "Goldie ist immer mit dabei und ist so ein braves, liebes Baby", schwärmte der Berliner Paradiesvogel weiter.

Instagram / bonniestrange Bonnie Srange, Model

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange auf Ibiza

P.Hoffmann/WENN.com Riccardo Simonetti beim Urban Decay Naked Cherry Launch

