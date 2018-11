Lil Xan (22) könnte nun persönliche Konsequenzen aus dem viel zu frühen Tod von Mac Miller (✝26) ziehen. Es war ein Schock für den Tattoo-Fan: Der Ex-Freund von Ariana Grande (25) ist Anfang September verstorben. Als zwei Monate später zusätzlich bekannt wurde, dass ein toxischer Drogenmix zu Macs Tod geführt hatte, warnte der 22-Jährige vor einem regelrechten Suchtproblem in der Musikszene. Damals gab Diego Leanos, wie Lil Xan eigentlich heißt, jedoch zu, dass er selbst noch nicht von den Rauschmitteln losgekommen sei. Das soll sich nun aber ändern: Er will jetzt endlich auf Entzug!

"Ich gehe in eine Entzugsklinik. In fünf Tagen mache ich mich auf den Weg und könnte nicht glücklicher mit dieser Entscheidung sein", verkündete Lil Xan am vergangenen Donnerstag stolz via Instagram. Diese Botschaft an seine Fans folgte auf ein Interview mit TMZ. Im Gespräch meinte er zwar, dass er mittlerweile deutlich weniger Opioide konsumiere, jedoch eine Behandlung brauche, um endgültig von den Drogen loszukommen. Clean möchte der Verflossene von Noah Cyrus (18) außerdem werden, weil er eine Platte zu Ehren von Mac Miller fertigstellen wolle.

Ganz zufällig wählte der Rapper das Datum seiner Verkündung wahrscheinlich nicht: Am Donnerstag vor einem Jahr starb sein Musikerkollege Lil Peep völlig überraschend im Alter von nur 21 Jahren durch einen Cocktail aus dem Schmerzmittel Fentanyl und dem Angstlöser Xanax.

BFA / ActionPress Mac Miller beim Meadows Music and Arts Festival in New York

Getty Images Lil Xan in New York City

Swan Gallet / WWD / REX / Shutterstock Lil Peep, Rapper



