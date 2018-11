Lässt die schwangere Herzogin Meghan (37) für ein Foto-Shooting alle Hüllen fallen? Kurz vor dem Start ihrer Reise mit Prinz Harry (34) durch Australien und Ozeanien hatte das Paar die freudige Botschaft verkündet: Bereits im Frühjahr 2019 werden die beiden zum ersten Mal Eltern. Um die Schwangerschaft der ehemaligen Schauspielerin für immer in Erinnerung zu behalten, wünsche sich der britische Blaublüter jetzt von seiner Frau, ihre neuen Rundungen fotografisch festhalten zu lassen. Dafür soll sich Meghan allerdings ihrer gesamten Kleidung entledigen!

Das verriet zumindest ein Insider gegenüber Life & Style: "Harry hat gescherzt, dass er gerne Aktfotos von Meghan hätte, auf denen sie schwanger ist." Und was sagt seine Liebste zu der Idee? Auch darauf hat der Kenner eine Antwort: "Aktuell sagt sie: 'Auf keinen Fall.' Aber vielleicht ändert sie ihre Meinung." In dem Zusammenhang ist jedoch nicht bekannt, ob die Ergebnisse des Fotoshootings nur für Harrys Augen gedacht wären oder Meghan ihren Body der ganzen Welt präsentieren würde. Für sie als Mitglied des britischen Königshauses erübrigt sich diese Frage wohl – Queen Elizabeth II. (92) wäre sicher not amused!

Während für Meghan eine hüllenlose Zurschaustellung ihrer Schwangerschaft also keine wahrscheinliche Option ist, gehört es in der Promiwelt mittlerweile schon fast zur Tradition. Egal ob Cindy Crawford (52), Mariah Carey (48), Christina Aguilera (37) oder Britney Spears (36) – sie alle haben bereits nackt mit Babybauch posiert.

Getty Images Herzogin Meghan in Auckland 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Neuseeland 2018

