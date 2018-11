Sie kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus! Schauspielerin Brigitte Nielsen (55) ist im Juni zum fünften Mal Mutter geworden und brachte nach Julian (34), Raoul (23), Killian und Douglas (25) ihr erstes Töchterchen zur Welt. Seitdem verzückt die Blondine ihre Fans immer wieder mit süßen Schnappschüssen mit ihrer kleinen Prinzessin Frida im Netz. In einem Interview verriet die Dänin jetzt, was ihr die späte Geburt bedeutet!

Zur Premiere ihres neuen Streifens "Creed II" war die ehemalige Let's Dance-Kandidatin in New York und plauderte gegenüber Entertainment Tonight offen über ihr Mama-Glück: "Irgendjemand muss im Lotto gewinnen und ich habe das Gefühl, ich habe es geschafft mit meiner kleinen Tochter." Zusammen mit ihrem Liebsten Mattia Dessi (40) habe Brigitte zehn Jahre lang versucht, schwanger zu werden, bis es endlich klappte. Mit dieser Geschichte möchte die 55-Jährige auch anderen Frauen Mut machen, nie die Hoffnung aufzugeben.

Fridas Geburt habe viel Freude in ihr Leben gebracht. "Wenn sie mich mit ihren großen, dunklen Augen anschaut, blickt sie direkt in meine Seele", schwärmte die Ex-Frau von Sylvester Stallone (72) im Interview weiter. Seid ihr von Brigittes rührenden Worten überrascht? Stimmt in der Umfrage ab!

