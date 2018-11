Das Erfolgsformat bekommt Zuwachs: Seit mittlerweile fünf Staffeln flimmert Die Höhle der Löwen bereits über die deutschen TV-Bildschirme. Auch in diesem Jahr präsentierten den Investoren Carsten Maschmeyer (59), Judith Williams (46), Frank Thelen (43), Dagmar Wöhrl (64), Georg Kofler (61) und Ralf Dümmel (51) wieder zahlreiche Hobby-Tüftler ihre Kreationen. Im kommenden Jahr soll die Sendung in die sechste Runde gehen – mit einer kleinen Neuerung: Auf die Unternehmer wartet in der nächsten Staffel die tatkräftige Unterstützung von einem neuen Löwen!

Wie Bild berichtet wird Nils Glagau als neuer TV-Löwe auf einem der gemütlichen Sessel Platz nehmen. Das bestätigte eine Sprecherin des Senders gegenüber der Zeitung. Nils ist Chef eines millionenschweren Familienunternehmens, das sich auf Nahrungsergänzungsmittel spezialisiert hat. Der erfolgreiche Geschäftsführer von Orthomol soll demnach den Teilrückzug von Judith und Frank auffangen.

"Ich kann nur so viel sagen, dass ich nicht für ewige Zeiten bei der 'Höhle der Löwen' dabeibleiben werde", hatte Frank seine Ausstiegspläne bereits in der Vergangenheit gegenüber dem Magazin angekündigt. Der Technologie-Start-up-Verfechter betonte zudem, dass er der Sendung für vieles dankbar sei, aber am liebsten in seinem Büro sitze und mit Gründern an Quanten-Computern feile.

MG RTL D / Frank W. Hempel Frank Thelen und Dagmar Wöhrl in "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Judith Williams mit dem ÖselBirch-Birkensaft in "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Frank Thelen in "Die Höhle der Löwen"

