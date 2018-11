War DAS der ekligste Auftritt ever? Bei Das Supertalent versuchten auch am Samstagabend wieder etliche Kandidaten die Jury um Dieter Bohlen (64), Bruce Darnell (61) und Sylvie Meis (40) von ihrem Talent zu überzeugen. Neben wilden Akrobatikkünstlern und Sängern probierten auch "The Chew Chew" ihr Glück – mit einem außergewöhnlichen Auftritt! Denn ihr Konzept war kulinarischer Art – und sorgte für Entsetzen beim Publikum und den Juroren!

Die zwei Jungs und zwei Mädels präsentierten nämlich synchrones Essen – doch dabei wurde es schnell ziemlich schmierig! Die Teilnehmer stopften sich gegenseitig Löffelweise Nussnougat-Creme in den Mund, klatschten sich Donuts ins Gesicht und überschütteten sich selbst mit Milch. Krönender Abschluss des Ekelspektakels war das gegenseitige Bespucken mit der weißen Flüssigkeit. Dieter, Bruce und Sylvie unterbrachen die Performance mit ihren drei Aus-Buzzern. "Ich fand es weder ästhetisch, noch ansprechend. Es war auch nicht lustig", urteilte der Pop-Titan prompt.

Doch Moderator Daniel Hartwich (40) war sichtlich angetan vom Schoko-Massaker! Er stürmte prompt die Bühne und massierte sich selbst mit der braunen Masse. Dafür kippte er sich den gesamten Behälter über den Kopf und rieb den Inhalt lustvoll auf seiner Brust ein. Die Juroren und das Publikum brachte er im Gegensatz zu "The Chew Chew" damit zum Lachen.

MG RTL D / Morris Mac Matzen "The Chew Chew" bei ihrem Auftritt bei "Das Supertalent"

Getty Images Dieter Bohlen, Poptitan

Getty Images Daniel Hartwich, "Das Supertalent"-Moderator

