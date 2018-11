Am Freitagabend wurden in Berlin die alljährlichen Bambi-Awards verliehen und die gesamte A-Prominenz aus Filmstars, Sängern und Social-Media-Sternchen versammelte sich in der Hauptstadt. Im Mittelpunkt dieses Events standen neben den Preisträgern auch wieder mal die Outfits der Promis. Vor allem die deutsche Influencer-Szene schmiss sich ordentlich in Schale: Promiflash zeigt euch die schönsten Looks von Mrs. Bella (26), Dagi Bee (24), Pamela Reif (22) und Co.!

Beim deutschen Glamour-Event des Jahres ließen es sich die Internetstars nicht nehmen, sich von ihrer schönsten Seite zu präsentieren. An diesem Abend glänzte vor allem die YouTuberin Mrs. Bella in einer goldenen Traumrobe. Ihre Kollegin Dagi Bee hingegen setzte auf ein rotfarbenes Satinkleid mit langer Schleppe. Zusammen mit ihrem Ehemann Eugen Kazakov (24) verwandelte die 24-Jährige den grauen Teppich in einen kleinen Catwalk.

Auch Fitnessbloggerin Pamela Reif konnte sich die Preisverleihung nicht entgehen lassen und überzeugte in einem Traum aus cremefarbenem Tüll mit der Extraportion Glitzer. Die Power-Twins Lisa und Lena (16) entschieden sich bei diesem Spektakel für eine etwas schlichtere Variante und überzeugten im Doppelpack in einer dunkelblauen Robe. Welchen Look findet ihr am schönsten? Stimmt ab!

Andreas Rentz/Getty Images Mrs. Bella beim Bambi 2018

Andreas Rentz/Getty Images Dagi Bee und Eugen Kazakov beim Bambi 2018

Andreas Rentz/Getty Images Pamela Reif bei der 70. Bambi-Verleihung 2018

Andreas Rentz/Getty Images Lisa und Lena beim Bambi 2018 in Berlin

Andreas Rentz/Getty Images Vanessa Fuchs beim Bambi 2018

Andreas Rentz/Getty Images Sofia Tsakiridou bei der 70. Bambi-Verleihung in Berlin

Andreas Rentz/Getty Images Xenia Adonts beim Bambi 2018

Andreas Rentz/Getty Images Mandy Bork beim Bambi 2018 in Berlin



