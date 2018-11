Es ist die Schocknachricht des Abends! Jahrelang hatte sich Jens Büchner (✝49) als Protagonist in der Reality-Doku Goodbye Deutschland in die Herzen seiner Fans katapultiert. In den vergangenen Wochen wurde es allerdings still um den Kult-Auswanderer: Er war schwer erkrankt! Diverse Auftritte des Schlagersängers mussten abgesagt werden und sogar sein Café in seiner Wahlheimat Mallorca wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen. Seit Tagen kämpfte der Familienvater ums Überleben, doch diesem Kampf erlag er jetzt: Die Fans trauern um ihren verlorenen Star!

"Ich kann und will es nicht glauben! Es tut mir so unendlich leid", lautete nur einer von zahlreichen Kommentaren auf Facebook. "Er hat gekämpft und ist immer wieder aufgestanden", ein weiterer. "Du warst für mich der beste Auswanderer – ich wünsche dir eine gute Reise", beklagte ein weiterer Anhänger des Multitalents sein Leid. Seine Bewunderer hatten in den vergangenen Wochen gemerkt, dass etwas nicht stimmte. Zuletzt erlebten sie den Malle-Bewohner blass, abgemagert und mit tiefen Augenringen. "Auf den letzten Bildern sieht er schon sehr krank aus. Schade, er war noch so jung", bemerkte seine Community.

In den vergangenen Tagen wurden dem 49-Jährigen und seinen Liebsten Daniela (40) immer wieder vorgeworfen, sie hätten die Krankheit nur für PR-Zwecke genutzt – die bittere Einsicht kam zu spät. "Ich dachte echt, der macht nur eine Welle. Er war doch noch so jung", hieß es weiter.

Cinamon Red/WENN.com Jens Büchner beim Renntag von Bild in Gelsenkirchen

Instagram / dannibuechner Jens und Daniela Büchner, "Goodbye Deutschland"-Stars

Starpress/WENN.com Jens Büchner, Reality-TV-Star



