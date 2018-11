Bestätigt sie damit die anhaltenden Spekulationen? Bei Hailey Baldwin (21) und Justin Bieber (24) wird es einfach nicht langweilig. Erst vor einigen Monaten verlobte sich das On-Off-Pärchen urplötzlich und überraschte damit seine Fans. Nur kurze Zeit später wurden Gerüchte laut, dass das Paar schon längst geheiratet habe. Jetzt könnte das Model höchstpersönlich diese Vermutung bestätigt haben: Hailey heißt jetzt auf Instagram mit Nachnamen Bieber!

Sie ist endlich Mrs. Bieber: Die Wahlblondine hat am Freitag ihren Namen auf der Fotoplattform in Hailey Bieber geändert. Nachdem sich das Turtelduo im September angeblich in einer kleinen aber feinen Zeremonie das Jawort gegeben haben soll, bestätigte die 21-Jährige jetzt offensichtlich, dass sie tatsächlich längst die Ehefrau des "What Do You Mean?"-Interpreten ist.

Erst vor wenigen Tagen bewies das Power-Couple mit einigen verkuschelten und ziemlich heißen Insta-Schnappschüssen, wie sehr es sich doch liebt. Die Aufnahmen, die Hailey schlicht mit den Worten "Mein Herz" betitelte, sammelten schnell Millionen Likes und Tausende begeisterte Kommentare ihrer Supporter. Glaubt ihr, Hailey bestätigt mit dem Namenswechsel wirklich die Hochzeit mit Justin? Stimmt ab!

@markmilanthepaparazziman / MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin küssen sich im St James Park in London

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Baldwin

Snorlax / MEGA Hailey und Justin Bieber

