Das ging aber schnell! Erst im Juli dieses Jahres hatten Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) mit ihrer Verlobung für große Schlagzeilen gesorgt: Nach nur wenigen Monaten On-Off-Beziehung hatte der Musiker seine Freundin im gemeinsamen Urlaub gefragt, ob sie seine Frau werden wolle. Insidern zufolge hatten die Turteltauben geplant, sich noch dieses Jahr das Jawort zu geben – und tatsächlich: Die beiden sollen schon Donnerstag geheiratet haben!

Was für eine Neuigkeit: Wie People nun berichtet, hätten der Biebs und seine schöne Freundin sich am Donnerstag bereits in New York City getraut. Ein Bekannter des Paares erklärte: "Sie haben es getan und es gemacht, ohne irgendwen dabei zu haben!" Ein Geistlicher bestätigte die standesamtliche Eheschließung zudem gegenüber dem Magazin: "Sie werden noch eine große kirchliche Trauung feiern, vor Gott und allen, die sie lieben!"

Schon vor wenigen Stunden hatten Insider behauptet, das Paar wolle sich noch bis Ende nächste Woche in den Ehestand begeben. Dass die beiden schon jetzt Mann und Frau geworden sind, hätte jedoch wohl niemand gedacht.

ZapatA/MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin

Instagram / justinbieber Justin Bieber und seine Verlobte Hailey Baldwin im Pool

Robert O'neil / SplashNews.com Hailey Baldwin und Justin Bieber in New York, August 2018

