Turtelalarm auf dem roten Teppich! Seit Mai 2017 ist Scarlett Johansson (33) mit dem "Saturday Night Live"-Star Colin Jost (36) zusammen, doch die beiden halten ihre Liebe größtenteils aus der Öffentlichkeit fern und gaben erst nach einem Jahr Beziehung ihr Red-Carpet-Debüt – seitdem präsentierten sie sich nicht mehr gemeinsam bei einem Event. Dafür haben sie sich bei ihrem neuesten Pärchen-Auftritt umso verliebter gezeigt!

Die "Avengers"-Darstellerin und der Autor besuchten zusammen die alljährliche American Museum of Natural History Gala, die diese Woche in New York stattfand – und auf dem roten Teppich wurde ganz deutlich: Die beiden sind auch nach anderthalbjähriger Liaison immer noch total verschossen ineinander. Sie lächelten sich nicht nur glücklich an, sondern machten auch Faxen miteinander und tauschten immer wieder liebevolle Blicke aus.

Für ihre Date-Night hatten sich Scarlett und Colin ganz besonders herausgeputzt: Er trug einen klassischen schwarzen Anzug mit Fliege – sie verzauberte die Fotografen in einer traumhaften, rosafarbenen Robe aus Chiffon, die leicht schimmerte.

Splash News Scarlett Johansson und Colin Jost bei der American Museum of Natural History Gala

Anzeige

Splash News Scarlett Johansson und Colin Jost in New York, November 2018

Anzeige

Splash News Scarlett Johansson, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de