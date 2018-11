Diese Kritik wollte er nicht auf sich sitzen lassen! Wie vor Kurzem bekannt wurde, ist Goodbye Deutschland-Star Jens Büchner (✝49) am Samstagabend an Lungenkrebs verstorben. Noch zu Lebzeiten legte sich der Kultauswanderer wiederholt mit seinen Hatern im Netz an – die es immer wieder auf ihn abgesehen hatten. In einem letzten Social-Media-Post wurde die konfliktbehaftete Beziehung zu seinen Followern aber besonders deutlich: Jens reagierte im Zuge eines heftigen Shitstorms extrem aufgebracht!

Im Oktober dieses Jahres wüteten auf Mallorca schwere Unwetter, von denen auch der einstige Dschungelcamper betroffen war. Doch selbst in dieser Zeit gönnten Büchner-Gegner dem Café-Besitzer keine Pause. Der Grund: Angestellte von Jens behaupteten damals, sie müssten die Arbeit in seiner Faneteria häufig alleine stemmen und erhoben schwere Vorwürfe. Fans verlangten daraufhin eine Klarstellung von dem Schlagersänger. Doch Jens zeigte sich einfach nur empört: "Hier gibt es ganz andere Probleme. In fünf Kilometer Entfernung sind zwölf Menschen gestorben, das Unwetter hat vielen Familien ihr Leben zerstört", machte er seinem Ärger auf Facebook Luft.

Doch nicht nur das Timing war in Jens' Augen absolut unpassend – der Malle-Star wies die Vorwürfe strikt von sich: "Wir sollen uns aufregen oder sogar noch reagieren auf Leute, die Müll erzählen?", wetterte er gegen die Hater. "Wir haben, wie viele hier, gespendet und das ist viel wichtiger, als sich mit Schwachsinn zu befassen."

Instagram / buechnerjens Daniela und Jens Büchner

Meister,Marco/ActionPress Jens Büchner in Bremen

ActionPress Jens Büchner, "Goodbye Deutschland"-Star

