Jennifer Lopez (49) ist eine absolute Top-Verdienerin! Seit Jahren steht der Weltstar auf der "Forbes"-Liste unter den "Top 10 der einflussreichsten Prominenten" – das macht sich natürlich auch auf ihrem Konto bemerkbar. Wer die durchtrainierte Sängerin für einen Auftritt buchen will, muss dafür ordentlich in die Geldbörse greifen. Für einen vergleichsweise kurzen 20-Minuten-Auftritt in Katar soll die 49-Jährige zwei Millionen US-Dollar kassiert haben!

Wie TMZ unter Berufung auf einen Insider berichtet, war Jennifer für einen kurzen Auftritt und eine Frage-Antwort-Session gebucht, die zur Eröffnungsfeier einer neuen Mega-Mall in Katar gehörten. Die Zwei-Millionen-Gage soll dabei auch keineswegs der volle Kostenblock für den Veranstalter gewesen sein. Rund eine weitere Million US-Dollar kam noch an Spesen on top, unter anderem für ihren Privatjet.

Stimmen die Informationen von tmz.com, setzt sich der Geldregen für die Künstlerin auch in den kommenden Tagen fort. Informationen zufolge ist die Künstlerin nämlich für einen weiteren 20-Minuten-Gig von Qatar Airways in Los Angeles gebucht worden. Die Gage soll sich hier auf 1,2 Millionen US-Dollar belaufen, wobei die Sache für die Airline noch einen Haken hat: Der Betrag ist laut Insider das Angebot, nicht jedoch die verhandelte Summe. Da die Einladungen für das Event nun aber bereits verschickt seien, habe Jennifer bei den Nachforderungen fast freie Hand.

